عبور 53 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.4 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 53 سفينة، بحمولة 3.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزرالمارشال MOL TRUST بحمولة 213 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الإمارات .

وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400ألف طن، وأن أكبر حمولة لناقلة البترول اليونانية ELIZA TETHLA، بحمولة 158 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى تركيا