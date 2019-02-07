video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 770 عبوة دواء بيطرى مخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

الخميس، 07 فبراير 2019 03:09 م
ضبط 770 عبوة دواء بيطرى مخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية العبوات المضبوطة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز الزقازيق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات) بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأشار إلى أن الحملة قامت بالمرور على 4 مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، وحررت 3 محاضر مخالفة وضـبط  770 عبوة و19 صنف دواء بيطري مخالفة (منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة واتخاذ ما يلزم قانونا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل خطة"الزراعة" لمحاصرة مرض الحمى القلاعية ..27 مديرية طب بيطرى تعلن حالة الاستنفار.. منى محرز : الحملة مستمرة لـ15 مارس على مستوى الجمهورية .. خط ساخن لتلقى الاستفسارات .. وعقوبات رادعة ضد المخالفين

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة