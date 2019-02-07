ضبط 770 عبوة دواء بيطرى مخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز الزقازيق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات) بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأشار إلى أن الحملة قامت بالمرور على 4 مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، وحررت 3 محاضر مخالفة وضـبط 770 عبوة و19 صنف دواء بيطري مخالفة (منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة واتخاذ ما يلزم قانونا.