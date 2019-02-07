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ضبط 5 آلاف لتر سولار بحوزة 3 أشخاص فى القليوبية

الخميس، 07 فبراير 2019 02:31 م
ضبط 5 آلاف لتر سولار بحوزة 3 أشخاص فى القليوبية ضبط سولار - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتجميع مواد بترولية بمنزل مخالف فى بلقس فى قليوب، وتم ضبط 5 آلاف لتر سولار، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا من العميد خالد المحمدى، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط كل من: "وائل.م" 27 سنة، " منير.ع" 28 سنة، " عمرو.س" 24 سنه، وذلك أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزل مخالف ملك "عادل.ش" بعزبة العسكرى التابعة لقرية بلقس بدائرة مركز قليوب، وتم ضبط فنطاس كبير به 2000 لتر سولار باستكمال الفحص عثروا بجوار المنزل على سيارة فنطاس نقل كبير بداخلها 3000 لتر سولار خاصه بالمتهمين.

 

وبالفحص تبين للعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وبمواحهتهم اعترفوا بجمعهم المواد البترولية وبيعها فى الأسواق للاستفادة من فارق السعر، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 


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