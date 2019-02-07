video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 42 ألف علبة سجائر بحوزة سائق قبل تهريبها بالفرافرة

الخميس، 07 فبراير 2019 01:52 م
ضبط 42 ألف علبة سجائر بحوزة سائق قبل تهريبها بالفرافرة سجائر مضبوطة- أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد من ضبط شحنة سجائر قبل تهريبها بطرق غير مشروعة عبر أحد الأكمنة والتى تضمنت 84 كرتونة سجائر تحتوى على 4200 قاروصة، بالإضافة إلى 30 قاروصة خارج الشحنة والتى تم تحريزها والتحفظ على السائق والسيارة وتم تحرير المحضر رقم 158 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2019م وأحيل الى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

كانت البداية بورود إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد اللواء محمد كمال، سالم مدير أمن الوادى الجديد من اللواء عصام مهنا، مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بنجاح قوة من مركز شرطة الفرافرة تحت إشراف العميد محمد طلعت مأمور المركز وبرئاسة العقيد خالد حسنى مفتش مباحث المركز.

 كما تضمنت المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث المركز والنقيب عمرو سعودى معاون المباحث والتى تمكنت من ضبط "عمرو.م.أ " 28 سنة سائق من قرية عثمان بن عفان بالفرافرة أثناء قيادته لسيارة عليها حمولة 42300 علبة سجائر بقصد تهريبها حيث افاد فى التحقيقات أنه يقوم بنقلها لحساب الغير، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.                   


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 17 ألف علبة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية فى قنا

فيديو وصور.. نائب يوزع سجائر كليوباترا "مضروبة" على مسئولى الشرقية للدخان

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الفرافرة




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة