ضبط 42 ألف علبة سجائر بحوزة سائق قبل تهريبها بالفرافرة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد من ضبط شحنة سجائر قبل تهريبها بطرق غير مشروعة عبر أحد الأكمنة والتى تضمنت 84 كرتونة سجائر تحتوى على 4200 قاروصة، بالإضافة إلى 30 قاروصة خارج الشحنة والتى تم تحريزها والتحفظ على السائق والسيارة وتم تحرير المحضر رقم 158 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2019م وأحيل الى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

كانت البداية بورود إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد اللواء محمد كمال، سالم مدير أمن الوادى الجديد من اللواء عصام مهنا، مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بنجاح قوة من مركز شرطة الفرافرة تحت إشراف العميد محمد طلعت مأمور المركز وبرئاسة العقيد خالد حسنى مفتش مباحث المركز.

كما تضمنت المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث المركز والنقيب عمرو سعودى معاون المباحث والتى تمكنت من ضبط "عمرو.م.أ " 28 سنة سائق من قرية عثمان بن عفان بالفرافرة أثناء قيادته لسيارة عليها حمولة 42300 علبة سجائر بقصد تهريبها حيث افاد فى التحقيقات أنه يقوم بنقلها لحساب الغير، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.