video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 عاطلين كونو تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

الخميس، 07 فبراير 2019 08:47 ص
ضبط 3 عاطلين كونو تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق
تمكنت مباحث المنوفية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة  الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث  قسم شبين الكوم، والنقباء أحمد عبد القوى وعمر شلبى معاونى المباحث من ضبط كل من "سعد.م" 28 عاما صياد، مقيم حارة سراج الحى القبلى ومسجل خطر، و"أحمد.ج" 21 عاما عاطل مقيم قرية سملاى بمركز أشمون وسبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة أخرى، و"مصطفى.ش" 23 عاما عاطل مقيم قرية سملاى مركز أشمون ومدرج أمن عام وسبق اتهامة فى قضيتين ما بين سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة الدراجات النارية، وبحوزتهم سلاح نارى  فرد خرطوش وسلاح أبيض (مطواة) ومقص حديدى.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع سرقة الدرجات النارية، وحيازة الأسلحة للدفاع عن النفس، واستخام المقص فى مزاولة نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة مستودع غاز بالأسطوانات فى المنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

قسم شبين الكوم




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة