ضبط 3 عاطلين كونو تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث المنوفية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقباء أحمد عبد القوى وعمر شلبى معاونى المباحث من ضبط كل من "سعد.م" 28 عاما صياد، مقيم حارة سراج الحى القبلى ومسجل خطر، و"أحمد.ج" 21 عاما عاطل مقيم قرية سملاى بمركز أشمون وسبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة أخرى، و"مصطفى.ش" 23 عاما عاطل مقيم قرية سملاى مركز أشمون ومدرج أمن عام وسبق اتهامة فى قضيتين ما بين سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة الدراجات النارية، وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض (مطواة) ومقص حديدى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع سرقة الدرجات النارية، وحيازة الأسلحة للدفاع عن النفس، واستخام المقص فى مزاولة نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.