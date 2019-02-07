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الخميس، 07 فبراير 2019 02:25 م
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ضبط 29 ألف مخالفة مرورية و4001 إزالة فورية للإشغالات فى أسبوع بالمنوفية

الخميس، 07 فبراير 2019 02:12 م
ضبط 29 ألف مخالفة مرورية و4001 إزالة فورية للإشغالات فى أسبوع بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمديرية أمن المنوفية، بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة خلال أسبوع، والتي أسفرت عن تحرير 825 محضر إشغال طريق و 848 حالة ضبط و4001 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة علي مستوي المحافظة.

وفي نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في كافة أرجاء المحافظة وأسفرذلك عن تحرير 29231  مخالفة مرورية  تنوعت ما بين 3074 إنتظار خاطئ و 1672 قيادة بدون رخصة و14 مخالفات سير عكس الإتجاه و1549 سير بدون رخصة تسيير و33 سير بدون لوحات، وتم سحب 958 دراجة نارية وحجز 2729 مخالفات للدراجات النارية،  بالإضافة إلى 21645 مخالفات متنوعة كما رصدت حملة الرادار بضبط 551  حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونياً.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.


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