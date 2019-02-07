ضبط 102كيلو جرام بقايا لحوم ودواجن فاسدة معدة لتصنيع الحواوشى بدمياط

كتب فريق المحافظات

شن أطباء إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور طارق ابو النجا حملة موسعة على أسواق بيع اللحوم بالاشتراك مع مديرية التموين لضبط اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ثلات محاضر منها محضر ضبط 66كيلو جرام (بقايا لحوم واجنحة وجلود )كانت معدة للفرم وفيها علامات تحلل وفساد وغير صالحة من احد المجازر، 6كيلو جرام مصنعات (شركات) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، 30كيلو جرام أرجل دواجن فى حالة فساد وتحلل معدة لتصنيع الحواوشى

جارى تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.