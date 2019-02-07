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الخميس، 07 فبراير 2019 03:57 م
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ضبط 102كيلو جرام بقايا لحوم ودواجن فاسدة معدة لتصنيع الحواوشى بدمياط

الخميس، 07 فبراير 2019 03:36 م
ضبط 102كيلو جرام بقايا لحوم ودواجن فاسدة معدة لتصنيع الحواوشى بدمياط اللحوم المضبوطة
كتب فريق المحافظات
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 شن أطباء إدارة المجازر والتفتيش  بمديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور طارق ابو النجا حملة موسعة على أسواق بيع اللحوم بالاشتراك مع مديرية  التموين لضبط اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير  ثلات محاضر منها   محضر ضبط 66كيلو جرام  (بقايا لحوم واجنحة وجلود )كانت معدة للفرم وفيها علامات تحلل وفساد وغير صالحة من احد المجازر، 6كيلو جرام  مصنعات (شركات) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، 30كيلو جرام أرجل دواجن فى حالة فساد وتحلل  معدة لتصنيع الحواوشى

جارى تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 


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