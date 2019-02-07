ضبط 10 أطنان زيت طعام بمصنع غير مرخص فى قليوب

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية كمية من زيت طعام بدون بيانات داخل مصنع غير مرخص بقليوب.

البداية عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارًا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين، يفيد ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "زيوت الطعام" السابقة الاستخدام من مخلفات المصانع وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية.

وتم ضبط كميات قدرها 10,500 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام" معبأة داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات وتحتوى على نسبة كبيرة من الشوائب، و200 كيلو جرام "زيت طعام" معبأة "منتج نهائى"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.