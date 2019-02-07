ضبط مزور يبيع شهادات الدكتوارة "المضروبة" بـ 6 الآف جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في ضبط شخص لترويجه لمحررات رسمية وشهادات جامعية "مزورة" عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

رصدت المتابعة قيام مستخدم الحساب المسمى (شهادات جميع التخصصات) بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية وغيرها من المستندات وشهادات العلمية "الماجستير والدكتوراه" مقابل مبلغ مالى قدره (6000) ستة آلاف جنيهاً مصرياً.

وبالبحث والتحرى أسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة " أحمد .ن.ع" صاحب مكتب دعاية وإعلان – مقيم بمنطقة العامرية بدائرة مركز المحلة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه ، وكذا ضبط جهاز الحاسب الآلى والهاتف المحمول المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات ، وبإستكمال الفحص تم ضبط شهادات منسوبة لإحدى الكليات ممهورة بأختام يُشتبه أن تكون مزورة.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة بغرض تحقيق أرباح مادية، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.