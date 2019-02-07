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ضبط شخص استولى على 15 ألف من سيدة بزعم توظيفها

الخميس، 07 فبراير 2019 11:39 ص
ضبط شخص استولى على 15 ألف من سيدة بزعم توظيفها المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في ضبط شخص لنصبه على سيدة باستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم توظيفها.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من "هبة .ج" بكالوريوس خدمة إجتماعية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد بتضررها من مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص بها زعم خلالها قدرته على توظيفها ببعض الهيئات نظير مبلغ مالى قدره 15000  ألف جنيه، حيث قامت الشاكية بتحويل المبلغ له على رقم هاتف محدد عن طريق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وبالبحث والتحرى أسفرت جهود الفحص عن أن مرتكب الواقعة "عبدالله .ص.ع" مواليد 1981  دبلوم ثانوية عامة مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط شريحة الهاتف المحمول المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتسلمه المبلغ المشار إليه وأضاف بأنه قام بتسليمه لـ"أسامة .ج.د"، القائم على إدارة الحساب محل الشكوى.

 

 

 

 

 


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