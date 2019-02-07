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ضبط سائق عقب سرقته سيارة طبيب بالفيوم

الخميس، 07 فبراير 2019 01:31 م
ضبط سائق عقب سرقته سيارة طبيب بالفيوم واقعة سرقة- أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط سائق أثناء قيادته سيارة قام بسرقتها من طبيب أسنان وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي اخطارا بتمكن إدارة تأمين الطرق والمنافذ أثناء عمل تمركز أمنى بعد كمين كوم أوشيم ( اتجاه القاهرة ) دائرة مركز شرطة طامية من ضبط سيارة قيادة "وائل م"، 32 سنة سائق، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين  تبديد بالحبس.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها عن بلاغ مالكها "محمود م"، 32 سنة، طبيب أسنان ومقيم شارع طه حسين بالهرم، بسرقة سيارته من أمام منزله، وبإستدعائه تعرف على السيارة الخاصة به وبمواجهة المتهم أقر خلال محضر الشرطة بإرتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة.


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