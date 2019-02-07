صور.. مياه البحر الأحمر تسحب مياه الأمطار المتراكمة برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بسحب أعمال مياه الأمطار المتراكمة بشوارع مدينة رأس غارب.

وكانت تعرضت المدينة أمس لأمطار غزيرة، وتم على الفور الدفع بسيارات الشركه وفريق الأزمات والطوارئ وفرق التشغيل والصيانه للتعامل الفورى لسحب المياه المتراكمة.

من جانبه قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة المياه، إن الشركة تبذل قصارى جهدها لعدم تعرض اى مدينة لازمة نتيجة تراكم مياه الأمطار مشيرا إلى أن فرق التشغيل والصيانه والطوارئ تعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعه بالإضافة الى الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال اليوم لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.



عمليات سحب المياه



عمليات سحب المياه



عمليات سحب المياه