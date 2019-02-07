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صور.. موبيلات بـ 25 جنيها على أرصفة شوارع رمسيس

الخميس، 07 فبراير 2019 01:17 م
صور.. موبيلات بـ 25 جنيها على أرصفة شوارع رمسيس موبايلات أرصفة شوارع رمسيس
كتب سيد الخلفاوى
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أصبح التليفون المحمول جزءا أساسيا من حياتنا، ومع تطور الأنواع والموديلات شهد سوق الموبيلات ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، كل حسب إمكانياته، وهذا ليس غريبا، خاصة أنه تقريبا كل الأنواع مستوردة.
 
الغريب أنك تجد تليفون محمول سعره 25 جنيها فقط، وهو ما رصده اليوم السابع بأحد الشوارع الرئيسية المحيطة بميدان رمسيس فى وسط البلد بالقاهرة. 
 
"قرب بـ25 جنيها أى تليفون بـ25.. والـ5 بـ100.. بيعة وخسرانة.. ومش تمن علبة سجاير" كلمات ستسمعها، إذا كنت من بين المارة على كوبرى الليمون القريب من محطة مصر بميدان رمسيس، من شابين يلتف حولهما عدد كبير من المارة يتفحصون الموبيلات التى وضعها على قطعة قماش صغيرة ملقاة على الأرض. 
 
قلة سعر الموبايل يثير شكوك المشترى ليسأل البائع عن السبب، فيعلل البائع أن بضاعته من الشركة ويبيعها بدون تجربة وبدون بطارية، والـ25 جنيها مش حق جراب للتليفون. 
 
أغلب التليفونات التى تباع على أرصفة شارع كوبرى الليمون من النوع القديم التى تجرى المكالمات فقط، وسعرها فى الأسواق يتراوح من 250 لـ400 جنيه. 
 
 
موبايلات أرصفة شوارع رمسيس (1)
موبايلات أرصفة شوارع رمسيس

موبايلات أرصفة شوارع رمسيس (2)
موبايلات أرصفة شوارع رمسيس
 
 
 

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