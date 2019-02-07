صور.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية

أنقرة أ ش أ

أعلن مسئولون أتراك، الأربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكنى مكون من ثمانية طوابق بمدينة إسطنبول، إلى شخصين على الأقل.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن عمال الإنقاذ أخرجوا 6 مصابين آخرين حتى الآن من تحت الأنقاض ويحاولون إنقاذ المحاصرين، مضيفةً أنه من غير المعلوم حتى الآن عدد الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن المبنى كان مقسماً إلى 14 شقة ويسكن بداخله 43 شخصًا.

وبدأ الادعاء العام فى تركيا تحقيقًا فى ملابسات الانهيار، ومن المرشح أن يرتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم من جراء هذا الحادث فى ظل مواصلة أعمال البحث والإنقاذ.



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية



انهيار مبنى سكنى باسطنبول التركية