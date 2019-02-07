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الخميس، 07 فبراير 2019 05:32 م
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صور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير لحديقة الفرما وشارع نهضة مصر

الخميس، 07 فبراير 2019 05:07 م
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير لحديقة الفرما وشارع نهضة مصر جولة المحافظ
بورسعيد - السيد فلاح
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استأنف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد جولاتة الميدانية لمتابعة أعمال التطوير في الطرق والميادين استعدادًا لاستقبال بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم في يونية المقبل، والإعداد لتنفيذ المحاور المرورية الجديدة لإحداث السيولة.

ووجه محافظ بورسعيد، خلال جولتة في مشروع تطوير حديقة الفرما والطرق المحيطة بها بمراعاة البعد التاريخي للمكان والذي يطل علي المبني التراثي لهيئة السكة الحديد والمبني التاريخي لهيئة قناة السويس علاوة علي الإضافات الجديدة للمكان بوجود تمثال الزعيم أنور السادات والمبني الحضاري الجديد لإدارة التامين الصحي الشامل.

كما وجه المحافظ خلال جولتة لتفقد أعمال تطوير شارع نهضة مصر بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الشارع لاستيعاب الحركة المرورية المكثفة التي تستخدم هذا الشريان المروري إلهام في المحافظة تمهيدًا لتطبيق خطة إنشاء المحاور المرورية ذات الاتجاة الواحد، والتي ينتظر أن تحدث نقلة نوعية في حالة من السيولة المرورية بقلب المدينة وربط الطرق الداخلية بالطرق الدولية والمحورية السريعة والتي تربط بورسعيد بالمحافظات المجاورة.

رافقة خلال الجولة سعيد شلبي، رئيس حي الشرق وعادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب، وسعيد رخا، رئيس حي الضواحي.

جولة محافظ بورسعيد (1)
جولة محافظ بورسعيد جولة محافظ بورسعيد (2)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (3)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (4)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (5)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (6)
جولة محافظ بورسعيد 
جولة محافظ بورسعيد (1)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (2)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (3)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (4)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (5)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (6)
جولة محافظ بورسعيد 

 


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