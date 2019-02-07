صور.. فى لقاء الأهالى.. محافظ الغربية يوجه بحل مشاكل المواطنين

الغربية – عادل ضرة

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة بالتواصل الدائم مع المواطن والحل الفورى لمشاكلهم بما لايتعارض مع اللوائح والقوانين، وتسريع وتيره الأداء فى العمل التنفيذى والإلتزام بتنفيذ وإنهاء كافة الأعمال الجارية وفق الجداول الزمنية الموضوعة مسبقاً.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى ترأسه محافظ الغربية اليوم لبحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها على الفور بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.



لقاء محافظ الغربية مع الأهالى

وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية بقيام مديرية التربية والتعليم بإنهاء مشكلة عدم قيد طالبة بمدرسة داود بإدارة غرب المحلة وقيدها بمدرسة الشيماء الإعدادية بنات (إدارة النزهة بالقاهرة) والتأكد من تعديل بياناتها وإعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول وكذا مخاطبة وزير التربية والتعليم لإنهاء المشكلة مع قيام إدارة المتابعة بالتواصل مع ولى الأمر للتأكد من تعديل البيانات.

كما وجه المحافظ بقيام لجنة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم بفحص شكوى المواطن الخاصة بوجود شبه فساد بأحد المدارس بمركز كفر الزيات وعرض تقرير اللجنة.



لقاء محافظ الغربية مع الأهالى

وخلال اللقاء أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإعادة أخصائية إجتماعية إلى مقر عملها القديم بناءً على طلبها فى اللقاء وتضررها من نقلها بدون وجه حق.

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير أدوية علاج طفلة مريضة بإرتفاع نسبة الكهرباء فى المخ وعرض ماتم وكذا قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لوالدتها.



لقاء محافظ الغربية مع الأهالى

كما أجرى المحافظ إتصالا تليفونيا برئيس جامعة طنطا لتسهيل إجراءات التقارير الطبية الخاصة بالمريضة للسير فى إجراءات صرف العلاج على نفقه التأمين الصحى.

وبناءً على تضرر أحد المواطنين من عدم تنفيذ قرار تعديل التكليف من مدرسة تمريض دمياط إلى مدرسة تمريض سمنود وجه محافظ الغربية مسئول مديرية الصحة باللقاء بالفحص والعرض اليوم لأعداد مدرسين التمريض لمدارس التمريض ومراعاة إختلاف ظروف هذه الحالات عن الحالات الأخرى نظراً لظروف عجز والدها، وبناءً على تضرر مواطن من إنهاء خدمه نجلته الصيدلانية وجه المحافظ مديرية الصحة بالإلتزام برأى مديرية التنظيم والإدارة والعرض الشخصى فى حالة عدم الإلتزام بالرأى.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بصرف 1000 جنيه من باب الأمل لحالتين وقيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل لهم نظراً لظروفهم المعيشية والصحية، وكذلك قيام المديرية بتوفير فرصتين عمل فى القطاع الخاص.



لقاء محافظ الغربية مع الأهالى

ووجه المحافظ أيضاً بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بفحص شكوى مواطن يتضرر من إجراءات مزاد تأجير محلات بنادى السنطة ومراجعة إجراءات المزاد السابقة وتقوم بالإشراف على إجراءات المزاد بعد الإعادة، كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا بتوفير 3 صناديق قمامة فى منطقة مساكن نيفيا ومتابعة أعمال النظافة المستمرة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس حى ثان طنطا بإزالة أى تعديات على شارع محمد شنين والإفادة بعد التنفيذ، وقيام الحى بمراجعة مبنى الفرن (أملاك دولة) وتأمينة بسور خارجى وعمل مقترح للإستفادة منه.

كما وجه مديرية الطب البيطرى والصحة بإخراج لجنة أو حملة لمراجعة الإجراءات الصحية الخاصة بتربية الطيور ومكافحة إنفلونزا الطيور وذلك بناءً على شكوى أحد المواطنين باللقاء.



لقاء محافظ الغربية مع الأهالى

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الغربية على الإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وإتخاذ الإجراءات الفورية لحلها موجهاً رؤساء المدن والأحياء بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمواطنين والبعد عن التعقيد والروتين.