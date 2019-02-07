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صور..رئيس مدينة شبرا الخيمة يحتفل بأعياد ميلاد وزواج العاملين بمجلس المدينة

الخميس، 07 فبراير 2019 03:51 م
صور..رئيس مدينة شبرا الخيمة يحتفل بأعياد ميلاد وزواج العاملين بمجلس المدينة رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين
القليوبية إبراهيم سالم
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احتفل اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، بأعياد ميلاد وزواج موظفي مجلس مدينة شبرا الخيمة، وذلك في لمسة أسرية حيث اجتمع بموظفيه ممن يصادف تاريخ ميلادهم وزواجهم الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه ساهم بإدخال البهجة لقلوب العاملين معه تشجيعا وتحفيزا منه لهم واعترافا منه بمدى قدرتهم على تقديم الأفضل.

وأعرب رئيس مدينة شبرا الخيمة، عن مدى السعادة التي يشعر بها لتواجده وسط موظفيه حيث يعتبر نفسه أخا لهم، مشيدا بالتقدم الملحوظ في أداء الأعمال من قبل موظفيه وشجعهم على الاستمرار ويعتبر هذا الاحتفال بمثابة تحفيز ودعم للعاملين لإنجاز الافضل والاكثر من الأعمال.

رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين (1)
رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين 
رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين (2)
رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين 
رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين (3)
رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين 
رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين (4)
رئيس المدينة يحتفل بأعياد ميلاد العاملين 

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