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صور.. تعرف على التخصصات المطلوبة والشروط لتعاقدات المعلمين فى الغربية

الخميس، 07 فبراير 2019 01:04 م
صور.. تعرف على التخصصات المطلوبة والشروط لتعاقدات المعلمين فى الغربية مدرسة -أرشيفية
الغربية محمد طارق
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فتح باب التقديم لشغل وظائف المعلمين، عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية العام الدراسى الحالى، بدءا من صباح اليوم الخميس.

وفيما يلى التخصصات المطلوبة بكل إدارة تعليمية، والشروط التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم.

قبول المتقدمين وفقا لـ6 شروط هي، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي مناسب أو على مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد"، وألا يكون المتقدم على صلة قرابة بأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة.

ومن ضمن الشروط "أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون المتقدم من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ التعيين".

وأعلنت المديرية أن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم "أصل المؤهل الدراسي وصورة منه، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها "ماجستير/ دكتوراه"، شهادة ميلاد مميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى 12/ 2019، قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة، صحيفة حالة جنائية حديثه".

وتتضمن الأوراق "2 صورة شخصية، أن يكون لائق طبيا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومى، الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، ما يثبت إقامة المتقدم في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها لمدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان".

وأشارت المديرية، إلى أن التقديم إلكترونيا عن طريق الرابط: http: |\\tempcontract. emis. gov. eg، بينما جرى تسليم المستندات الورقية المشار إليها وصورة استمارة التقدم الإلكترونية للإدارة التعليمية المراد التقديم لها- 8 إدارات تعليمية بالإسكندرية- في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

وأكدت المديرية، في بيان صحفي، أنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط إلكترونيا.

 

التخصصات المطلوبه التعاقد المعلمين في الغربيه
التخصصات المطلوبه التعاقد المعلمين في الغربيه

 

التخصصات المطلوبه التعاقد المعلمين فين الغربيه
التخصصات المطلوبه التعاقد المعلمين فين الغربيه

 

التخصصات المطلوبه التعاقد مع المعلمين في الغربية
التخصصات المطلوبه التعاقد مع المعلمين في الغربية

 

التخصصات المطلوبه التعاقد مع المعلمين في الغربيه.
التخصصات المطلوبه التعاقد مع المعلمين في الغربيه.

 

التخصصات المطلوبه لتعاقد المعلمين في الغربية
التخصصات المطلوبه لتعاقد المعلمين في الغربية

 

التخصصات المطلوبه لتعاقد المعلمين في الغربيه_1
التخصصات المطلوبه لتعاقد المعلمين في الغربيه_1

 

التخصصات المطلوبه للتعاقد مع المعلمين في الغربية_1
التخصصات المطلوبه للتعاقد مع المعلمين في الغربية_1

 

التخصصات المطلوبه
التخصصات المطلوبه

 

تعليم الغربيه تعلن عن التخصصات المطلوبه للمعلمين
تعليم الغربيه تعلن عن التخصصات المطلوبه للمعلمين

 

 


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