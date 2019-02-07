صور.. الشباب والرياضة بجنوب سيناء تجرى قرعه الدورى الثقافى "الجائزة لمين"

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أجرت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء اليوم الخميس، قرعة الدورى الثقافى لمراكز الشباب على مستوى المحافظة والتى تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة تحت شعار "الجائزة لمين" حتى مارس المقبل.

وذلك بحضور محمد فتحى توفيق مدير عام المديرية واحمد عبد العزيز محمد، وكيل المديريه وخالد الشافعى رئيس مجلس إدارة المركز العربى الأوربى للتنمية والشباب ومحمد عبدالله مروان منسق التطوع ومسئول العلاقات العامة، منال عبد الروؤف و محمد سعد و على عبد النعيم من إدارة الشباب بالمديرية و مديرى الإدارات الفرعية وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب.

ومن جانبه أعلن محمد فتحى توفيق مدير عام المديرية نتيجة القرعة للشباب والطلائع عقب إجراءها وجات كالتالى مدينه طور سيناء تقابل مدينه ابوزنيمه بينما تقابل مدينه نويبع مدينه دهب وتقابل مدينة راس سدر مدينة سانت كاترين ومدينة ابوديس تقابل مدينة شرم الشيخ والتى تبدأ يوم 11 فبراير الجارى بمقر قاعات المبنى الإدارى بالاستاد الرياضى.

واضاف "فتحي" أن مجالات التسابق تتضمن "الأدب، التاريخ، الفنون والرياضة، الجغرافيا والعلوم" وجرى توزيع المشاركين فى المسابقة على مرحلتين عمريتين إحداهما من 12 إلى 17 عاما والأخرى من 18 إلى 35 عاما.

وأوضح أن كل إدارة شباب مشاركه بفريق واحد فى كل مرحلة عمرية، مشيرا إلى أن الفريق يضم 5 متسابقين للمشاركة فى التصفيات على مستوى المحافظة كما سيجرى تصعيد فريق واحد لكل مرحلة للتصفيات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، حددت عدد من الجوائز المالية للمرحلة السنيه من 12 إلى 17 عاما قيمتها 5 آلاف جنيه للمركز الأول و4500 جنيه للمركز الثانى وسيجرى منح المركز الثالث شهادات تقدير ودرع وزارة الشباب والرياضة. والجوائز المالية الخاصة بالمرحلة السنيه من 18 إلى 35 عاما 10 آلاف جنيها للمركز الأول والثانى 8 آلاف جنيها والمركز الثالث 6 آلاف جنيها على مستوى الجمهورية.



الشباب والرياضة بجنوب سيناء تجرى قرعه الدورى الثقافى



الشباب والرياضة بجنوب سيناء تجرى قرعه الدورى الثقافى



الشباب والرياضة بجنوب سيناء تجرى قرعه الدورى الثقافى