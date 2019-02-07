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صور..الرئيس الفنزويلى يحضر تدريبات عسكرية برفقة جنرالات جيشه فى ماراكايبو

الخميس، 07 فبراير 2019 07:11 ص
صور..الرئيس الفنزويلى يحضر تدريبات عسكرية برفقة جنرالات جيشه فى ماراكايبو نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كتب محمود رضا الزاملى – تصوير رويترز
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شهد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، مناورات عسكرية فى ماراكايبو، وأبرزت وكالة رويترز للأنباء، لمادورو، وسط الجنود برفقة جنرالات من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

 وتابع مادورو مراسم إطلاق التدريبات، التى يشارك فيها نحو 2000 عسكري، فى حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وكتب معلقا إنهم "عازمون وأوفياء ومستعدون دائما للدفاع عن الوطن".

وكان مادورو قد أعلن فى وقت سابق أنه ستجرى فى البلاد، فى الفترة من 10 إلى 15 فبراير المقبل مناورات عسكرية، وصفها بـ "الأكثر أهمية فى تاريخ البلاد"، تجدر الإشارة إلى أن الجيش أكد ولاءه للرئيس مادورو رغم دعوات المعارضة للعسكريين إلى تأييدهم.

الرئيس الفنزويلى يحضر تدريبات عسكرية فى ماراكايبو (1)
الرئيس الفنزويلى يحضر تدريبات عسكرية فى ماراكايبو

 

الرئيس الفنزويلى يحضر تدريبات عسكرية فى ماراكايبو (2)
الرئيس الفنزويلى يحضر تدريبات عسكرية فى ماراكايبو

 

الرئيس الفنزويلى يحضر تدريبات عسكرية فى ماراكايبو (3)
الرئيس الفنزويلى يحضر تدريبات عسكرية فى ماراكايبو 

 

 


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