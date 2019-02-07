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رئيس الوزراء يجتمع بمجلسى الصناعات النسيجية والغذائية لمناقشة "دعم الصادرات"

الخميس، 07 فبراير 2019 04:00 ص
رئيس الوزراء يجتمع بمجلسى الصناعات النسيجية والغذائية لمناقشة "دعم الصادرات" اجتماع رئيس الوزراء والمجالس التصديرية
كتب – إسلام سعيد
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يواصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاءاته مع المجالس التصديرية، اليوم الخميس، حيث يجتمع مع المجلس التصديرى للصناعات النسيجية ومجلس الصناعات الغذائية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى بدأ يوم الثلاثاء 29 يناير، حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المجالس التصديرية، حول صياغة برنامج جديد لتحفيز الصادرات، يتم إعداده حاليًا بوزارة التجارة والصناعة؛ ليكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم.

يشار إلى وزارة التجارة والصناعة استضافت الاجتماع الاول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير وذلك بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية وبحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلى الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجارى.

 


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المجالس التصديرية

اخبار الاقتصاد

الصناعات النسيجية

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