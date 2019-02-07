رئيس الوزراء العراقى: نعمل على حفظ مكتسبات الشعب وأمنه واستقراره

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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى اليوم /الخميس/ أن حكومته تعمل على حفظ مكتسبات الشعب العراقى وأمنه واستقراره والمضى بمشاريع الإعمار.

وذكر المكتب الإعلامى ل‍عبد المهدى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدى استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزانى.

وقال عبد المهدى - خلال اللقاء - إن الحكومة تعمل على تحقيق وحدة الشعب العراقى وتلبية متطلباته فى تطوير الخدمات والتنمية والإعمار والازدهار الاقتصادى، مشيرا إلى أهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

من جهته، قدم رئيس حكومة إقليم كردستان التهانى لعادل عبد المهدى بمناسبة توليه رئاسة الحكومة، مشيدا بنظرة الحكومة إلى جميع العراقيين دون تمييز، والعمل بروح الفريق الواحد.