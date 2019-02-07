دورات تدريبية بـ"آداب الإسكندرية" بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب، وفد من جامعة بواتييه الفرنسية، حيث تم عقد دورة تدريبية لشباب الباحثين من أقسام اللغات الفرنسية والإنجليزية واللغات التطبيقية بالكلية، بهدف تطوير أساليب التدريس والاستخدامات التكنولوجية الحديثة في مجال التدريس.

وأوضحت "موسى" أن مدة الدورة التدريبية 40 ساعة تدريسية بواقع أسبوعين خلال شهر فبراير وذلك إطار فعاليات المشروع الأوروبي Erasmus + KA2، وتحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن جامعة الإسكندرية تشارك في هذا المشروع ضمن عدد من الجامعات المصرية وهي جامعات القاهرة، وحلوان، والأزهر، والمنيا، وجامعة فاروس.

وحضر اللقاء الدكتورة نجلاء أبو عجاج وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لنا حبيب مدير مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب.