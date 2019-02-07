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دواوين الوزارات.. الصحة تعلن توفير مركزا للفحص والمشورة للمصابين بالإيدز

الخميس، 07 فبراير 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. الصحة تعلن توفير مركزا للفحص والمشورة للمصابين بالإيدز هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن توقع غدا بروتوكولات تعاون لتطوير حضانات الأسمرات بحضور غادة والى

 

وزارة التموين:

التموين: استلام 80 ألف طن قصب من المزارعين يوميا

تأمين مخزون المحافظات الحدودية من السلع الاستراتيجية 4 أشهر

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تجرى مقابلات لرؤساء ووكلاء كنترولات الثانوية العامة

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

قبل توزيعه على الطلاب الإثنين.. شاهد "تابلت" أولى ثانوى × 5 معلومات

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: ننسق مع كافة الجهات لإنهاء جريمة ختان الإناث

الصحة تعلن وفاة 2 وإصابة 13 فى تصادم سيارتين بطريق البحر الأحمر – السخنة

الصحة تعلن توفير مركز للفحص والمشورة للمصابين بالإيدز بالمعامل المركزية

 

وزارة الإسكان:

صرف صحى القاهرة تدفع بـ85 شفاط ومعدة لسحب مياه الأمطار من شوارع العاصمة

الإسكان تحذر من التعرض للنصب فى شركات تبيع أراضى بمدينة سفنكس الجديدة

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تحصن 448 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 3 أيام

 

وزارة النقل:

المترو: نعمل بانتظام رغم التقلبات الجوية وتعليمات لمواجهة الطقس السيئ

 

وزارة القوى العاملة :

القوى العاملة تبدأ قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب الأحد المقبل

 

وزارة الهجرة:

وزيرة الهجرة تتابع قضية أستاذة جامعية بالسعودية تم إنهاء خدمتها من جامعة الملك عبد الله

 

وزارة السياحة :

اجتماعات مكثفة لـ"الغرف السياحية" لوضع قائمة بأولويات القطاع

 

وزارة الأوقاف :

"الأوقاف" تعين 100 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية والغربية

 


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