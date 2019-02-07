"دكان بلدنا" 27 منفذ بيع بـ 32 مجلس قروى ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أنه سيتم افتتاح 27 منفذ بيع ثابت على مستوى المحافظة فى 6 مراكز لتغطى 32 وحدة قروية "تحمل إسم دكان بلدنا"، حيث تأتى هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة فى مجال توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ،وفى إطار تنفيذ توجيهات الحكومة فى هذا الشأن.

وأشار المحافظ ، فى بيان صحفى ، إلى أن الخطة الجارى تنفيذها فى هذا الإطار، ترتكز على عدة محاور أهمها زيادة المعروض من السلع عن طريق زيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطى المدن والقرى ،بالإضافة إلى التركيز على توفير فرص عمل للمواطنين، خاصة الشباب، علاوة على تكثيف الرقابة من خلال التموين والوحدات المحلية وأجهزة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وأوضح اللواء تامر أبو النجا ، السكرتير العام المساعد ، أن هذه المنافذ التى من المقرر أن يتم افتتاحها، خلال شهر مارس القادم، كانت متوقفة لسنوات بسبب بعض المعوقات، مضيفا أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر قد كلفه بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف، وبالفعل تم تذليل المعوقات وصولاً إلى طرح هذه المنافذ طبقاً لشروط ومعايير محددة، وتم اختيار 27 مواطناً وتحديد قيمة الايجار ضمن عقد قانونى موحد.

وأضاف السكرتير العام المساعد ، أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة على تمويل الذين تم اختيارهم وانطبقت عليهم الشروط ليتمكنوا من شراء السلع التموينية والأساسية التى سيتم بيعها عن طريق هذه المنافذ،وذلك أيضاً بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن.



