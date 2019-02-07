درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 19

بلطيم 08 19

مطروح 08 20

السلوم 10 20

سيوة 10 20

بورسعيد 11 19

دمياط 11 18

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 10 19

السويس 10 20

العريش 12 20

رفح 12 20

رأس سدر 13 20

نخل 09 19

نويبع 17 20

طابا 16 19

كاترين 08 15

الطور 15 22

شرم الشيخ 21 24

الغردقة 20 25

مرسى علم 16 25

الفيوم 09 19

بنى سويف 10 20

المنيا 09 21

أسيوط 10 22

سوهاج 10 23

قنا 09 24

الأقصر 15 24

أسوان 16 25

أبوسمبل 18 26

الوادى الجديد 17 24

شلاتين 20 27

ابو رماد 21 26

راس حدربة 21 25

حلايب 19 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 35

المدينة 20 31

الرياض 10 21

المنامة 16 22

أبوظبى 14 23

الدوحة 13 23

الكويت 12 21

دمشق 05 15

بيروت 13 19

عمان 06 14

القدس 05 13

غزة 12 18

بغداد 11 18

مسقط 17 22

صنعاء 06 24

الخرطوم 20 38

طرابلس 10 15

تونس 07 16

الجزائر 08 17

الرباط 07 18

نواكشوط 17 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 09

اسطنبول 06 08

اسلام اباد 07 13

نيودلهى 08 20

جاكرتا 24 31

بكين -07 -02

كوالامبور 23 33

طوكيو 04 16

أثينا 06 12

روما 04 15

باريس 07 10

مدريد 01 16

برلين 04 06

لندن 07 09

مونتريال -01 صفر

موسكو -06 -01

نيويورك 06 08

واشنطن 08 11