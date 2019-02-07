داعش تستخدم رهائن غربيين كورقة مساومة للخروج الآمن

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أوردت صحيفة (التايمز) البريطانية أن مصير عدد من الرهائن الغربيين المفقودين منذ سنوات فى سوريا رهين المفاوضات مع تنظيم "داعش" الإرهابى، الذين يستغلونهم للهروب من إبادتها فى معقلها الأخير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أكراد لم تسمهم - القول إن داعش يسعى للتوصل إلى اتفاق مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة التى تحيط بهم، وتطالب بممر آمن مقابل الإفراج عن الرهائن الذين يزعمون أنهم تحت أيديهم.

ومن بين هؤلاء المختطفين، الصحفى البريطانى جون كانتلى، والكاهن الإيطالى باولو دال أوجليو، وممرضة تابعة للصليب الأحمر من نيوزيلندا. واختطف الأشخاص الثلاثة فى أوقات منفصلة فى الأيام الأولى لصعود الجماعة الإرهابية.