حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة غدا لأعمال حفر مترو مصر الجديدة
انقطاع المياه
شاهد فى دقيقة.. 5 معلومات عن توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم
وزارة الهجرة: مواطن مصرى يدخل فى غيبوبة بالكويت ولا يوجد من يعرفه
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
الأرصاد: تراجع فرص سقوط الأمطار وبدء تحسن الأحوال الجوية الأحد
حالة الطقس - أرشيفية
القوى العاملة تعلن مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل بالسعودية حتى 17 فبراير
محمد سعفان وزير القوى العاملة
فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم إنفاق الزوجة على أبنائها وبيتها فى وجود الزوج؟
دار الإفتاء
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