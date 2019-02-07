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حبس 5 متهمين شرعوا فى قتل سائق "توك توك" وسرقته بالإكراه بأبو النمرس

الخميس، 07 فبراير 2019 02:10 م
حبس 5 متهمين شرعوا فى قتل سائق "توك توك" وسرقته بالإكراه بأبو النمرس توك توك-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة مركز الجيزة بحبس المتهمين بالشروع في قتل سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه في أبو النمرس، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك، عن طريق استدراج فتاتين من المتهمين للضحايا، بحجة توصيلهما، ليقوم باقى المتهمين البالغ عددهم 3 عاطلين بسرقتهم بالإكراه. 
 
واستدرجت الفتاتان المجني عليه، واعتدي باقي المتهمين عليه بالضرب ثم أطلق أحدهم عليه طلقتين، واستولوا على التوك توك وفروا هاربين، وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد العثور على "رمضان. ع" سائق توك توك مصابا بطلقتين في حالة حرجة وسط منطقة زراعية. 
 
وبسؤاله ذكر أنه حال سيره بمنطقة بالحوامدية استوقفته سيدتان بصحبتهما طفل يبلغ من العمر (6 سنوات)، أدلى بأوصافهما، وطلبتا منه توصيلهم إلى قرية شبرامنت ولدى وصولهم للمكان، ثم استوقفه شخصان يستقلان دراجة بخارية، وبجوزتهما سلاح ناري خرطوش، وهدداه وأطلق عيارين ناريين نتج عنها إصابته، واستوليا على التوك توك الخاص به وفرا هاربين، واكتشف هروب السيدتين والطفل بتوك توك آخر كان متواجد بالمكان. 
 
ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "مهدي. ف"، شهرته ميدو سابق اتهامه فى 6 قضايا، و" محمود. م" شهرته زقلط، و"محمد. ا" و "خلود. ه" شهرتها مايا و" رشا. م" شهرتها "أم كريم". 
 
وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 

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