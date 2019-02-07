حبس مدرس 3 سنوات مع الشغل لحيازته منشورات تحرض ضد الدولة فى السيدة زينب

كتب على عبد الرحمن

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ السيدة زينب، برئاسة المستشار معتز صادق، وسكرتارية عصام المغربى، بحبس مدرس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه، فى اتهامه بحيازة مطبوعات تحرض ضد الدولة.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد قيام "ا.ر" 46 سنة مدرس، تفيد بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازته منشورات تحريض ضد الدولة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم باستصدار إذن مسبق من النيابة القبض على المتهم وعثر بحوزته على كمية من المطبوعات والمنشورات تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 32 أمن دولة طوارئ، لسنة 2017، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التى أصدرت حكمهابالحبس ثلاث سنوات مع الشغل.