حبس متهمين بسرقة مكتب محاماة بالتجمع 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين لسرقتهم مكتب محاماة بمنطقة التجمع الخامس، 4أيام علي ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "ت. م"، محامي بفيد بسرقة أجهزة "لاب توب" من مكتبه الخاص ومبلغ مالي 1000جنيه، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهمين وهم "ي .م"، و"خ .ج "عاطلين، وبضبطهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.