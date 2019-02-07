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الخميس، 07 فبراير 2019 12:52 م
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تحرير 925 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالفيوم

الخميس، 07 فبراير 2019 12:30 م
تحرير 925 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط قضية سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و925 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 896 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.
 
 
كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 100 قضية تموين متنوعة، وقضيتين اتجار بالمخدرات، وقضية سلاح أبيض، و10 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و98 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 314 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.
 
 
 

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