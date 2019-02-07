تأجيل محاكمة 20 متهما باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية لـ5 أبريل

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 20 متهما باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالحوامدية، لجلسة 5 أبريل لحضور المتهمين.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين عصام يحيى يماني وجابر السعيد، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و هانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين " سيد عثمان، عماد عبد المقصود، محروس عبد المقصود، عبد المقصود عماد، حمادة سيد، حداد رضا، ناهد شريف، سناء محمد، نسمة محمد، نورا عبد العزيز، مشهور عصام، أحمد عصام، على يحيى، أحمد سمير، هشام محمد، عصام أحمد، عبد الحميد كمال، غادة على، هناء أحمد، أسماء محمد"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة أسلحة نارية "مششخنة" وغير "مششخنة"، وأسلحة بيضاء، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.