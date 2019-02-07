بوتين يعتبر بريتش بيتروليوم شريكا موثوقا به

رويترز

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، خلال إجتماع مع الرئيس التنفيذى لشركة (بريتيش بتروليوم) روبرت دادلى، إن روسيا تعتبر الشركة البريطانية شريكا استراتيجيا موثوقا به.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف ، اليوم الخميس ، إنه تم خلال الإجتماع بحث آفاق التعاون الإضافى فى سياق العمل مع شركة (روسنفت) الروسية للطاقة ومشروعات أخرى.

وأضاف بيسكوف "خلال الاجتماع قال الرئيس بوتين إن شركة بريتش بيتروليوم إستثمرت نحو 17 مليار دولار فى الاقتصاد الروسى وتمتلك أكثر من 19% من أسهم روسنفت ، وكانت شريكا استراتيجيا يمكن الاعتماد عليه لبلدنا".

وأشار الى أن بوتين عرض على دادلى مناقشة الفرص والتوقعات لمزيد من التعاون سواء في سياق العمل مع روسنفت أو في مشاريع أخرى.