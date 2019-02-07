بعد انهيار الاقتصاد.. أردوغان يستجدى رفع الرسوم الأمريكية عن صادرات الصلب

رويترز

حث الرئيس التركى رجب طيب اردوغان الولايات المتحدة اليوم الخميس على إلغاء الرسوم الجمركية التى فرضتها مؤخرا على الصلب التركى، واصفا إياها بأنها عقبة كبيرة أمام زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وفى أغسطس الماضى، ضاعفت واشنطن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا فى ذروة توتر فى العلاقات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسى أثاره احتجاز قس أمريكى فى تركيا.

ومتحدثا إلى رجال أعمال أمريكيين وأتراك فى أنقرة، قال اردوغان إنه ينبغى لتركيا والولايات المتحدة أن تشرعا فى استثمارات مشتركة فى صناعات الدفاع وتكنولوجيا الفضاء.