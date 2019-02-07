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انطلاق ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان 18 مارس برعاية السيسي

الخميس، 07 فبراير 2019 07:07 م
انطلاق ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان 18 مارس برعاية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

كما تتنوع أشكال الحوار في الملتقى بين جلسات وورش العمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

ويضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، حيث تقام جولات سياحية في مدينة أسوان احتفالا بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

 


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