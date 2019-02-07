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انطلاق حملة الكشف عن "فيروس سي" بالمدارس الثانوية بالمنوفية

الخميس، 07 فبراير 2019 06:14 م
انطلاق حملة الكشف عن "فيروس سي" بالمدارس الثانوية بالمنوفية حملة 100 مليون صحة
المنوفية – محمود شاكر
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أعلن الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية، عن إنطلاق حملة " 100 مليون صحة "للمسح الشامل للأمراض الغير السارية وفيروس سي بجميع مدارس المحافظة والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير 2019 حيث سيتم إجراء الفحص علي جميع الطلاب بالمرحلة الثانوية.

وأضاف مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنوفية ،   أن الحملة تستهدف 181 ألفاً و354 طالب موزعين علي 405 مدرسة بالتعليم الثانوي والفني و الأزهري ، موضحاً أن الحملة واللجان التي ستقوم بالفحص تابعة لفرع التأمين الصحي بالمنوفية وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية  ومديري المدارس ، مؤكداً علي الإستعداد التام لإنطلاق الحملة وتدريب اللجان علي إجراءات الفحص .

وأشار وكيل وزارة الشئون الصحية ، الى أن الكشف سيتم داخل المدارس بالتتابع ولن يعطل الطلاب بأي حال من الأحوال عن دراستهم، حيث أنه لن يستغرق الفحص أكثر من 10 دقائق ليطمئن أولياء الأمور علي أبنائهم دون أن يتحملوا أية مبالغ مالية.

من جانبه أكد اللواء سعيد عباس  ، محافظ المنوفية علي تذليل كافة العقبات لنجاح المبادرة بالمدارس وزيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة وتحقيق المستهدف منها.

 


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