انخفاض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول.. تعرف على السبب

كتبت: هبة السيد

قال مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انخفاض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول، إن عدد الخطوط المستخدمة فى السوق حاليا تعكس حجم الاشتراكات الحقيقى بخدمات المحمول، لاسيما بعد وضع قواعد صارمة لبيع وتسجيل الخطوط من جانب جهاز تنظيم الاتصالات منذ أكثر من عامين ساهمت فى القضاء على عشوائية بيع الخطوط.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الأرقام السابقة والتى تزيد عن 100 مليون اشتراك، لم تكن تعبر عن حجم المشتركين الحقيقى لاسيما وأن هذه النسبة كانت مرتبطة بقيام العديد من عملاء المحمول بشراء خطوط للاستفادة من عروض معينة وترك تلك الخطوط إذ كانت نسبة البيع لا تعبر عن حجم الزيادة.

كان التقرير الشهرى الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لنحو 93.95 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 100.69 مليون عميل فى نوفمبر 2017 ما يشير إلى فقدان السوق لنحو 6.5 مليون شريحة خلال عام.

ورغم تراجع مبيعات الخطوط الجديدة فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فنسبة النمو بلغت نحو 16.4%، وهى الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 8%. جاء ذلك وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019 والتى أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.