اليوم.. انطلاق محاكمة 20 متهما باستعراض القوة وحيازة أسلحة فى الحوامدية

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، أولى جلسات محاكمة 20 متهما باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى الحوامدية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام يحيى يماني وجابر السعيد، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين "سيد ع، عماد ع، محروس ع، عبد المقصود ع، حمادة س، حداد ر، ناهد ش، سناء م، نسمة م، نورا ع، مشهور ع، أحمد ع، على ي، أحمد س، هشام م، عصام أ، عبد الحميد ك، غادة ع، هناء أ، أسماء م"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض.

كما أسندت النيابة للمتهمين، حيازة أسلحة نارية "مششخنة" وغير "مششخنة"، وأسلحة بيضاء، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.