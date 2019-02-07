video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 08:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. انطلاق محاكمة 20 متهما باستعراض القوة وحيازة أسلحة فى الحوامدية

الخميس، 07 فبراير 2019 08:00 ص
اليوم.. انطلاق محاكمة 20 متهما باستعراض القوة وحيازة أسلحة فى الحوامدية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، أولى جلسات محاكمة 20 متهما باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى الحوامدية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام يحيى يماني وجابر السعيد، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

 وأسندت النيابة للمتهمين "سيد ع، عماد ع، محروس ع، عبد المقصود ع، حمادة س، حداد ر، ناهد ش، سناء م، نسمة م، نورا ع، مشهور ع، أحمد ع، على ي، أحمد س، هشام م، عصام أ، عبد الحميد ك، غادة ع، هناء أ، أسماء م"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض.

 كما أسندت النيابة للمتهمين، حيازة أسلحة نارية "مششخنة" وغير "مششخنة"، وأسلحة بيضاء، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أولى جلسات محاكمة 20 متهما باستعراض القوة وحيازة أسلحة بالحوامدية 7 فبراير

استعراض قوة

جنايات الجيزة

التجمع الخامس

محكمة

حيازة اسلحة




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة