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اليوم السابع: "مصر تستعيد أفريقيا.. والسيسى كلمة السر"

الخميس، 07 فبراير 2019 08:23 م
اليوم السابع: "مصر تستعيد أفريقيا.. والسيسى كلمة السر" اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مصر تستعيد أفريقيا.. والسيسى كلمة السر"، وفيه: 5 أولويات على رأس الأجندة المصرية فى رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تنشيط اتفاقية التجارة الحرة.. إنشاء 7 طرق لربط الحدود.. تطوير المنظومة الزراعية.. السلم والأمن.. وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية أهم الملفات.. زيارة رئاسية.. و 112 اجتماعاً.. مدت جسور التعاون والثقة بين القاهرة والقارة السمراء.


 

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