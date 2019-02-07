اليوم.. افتتاح محطة المياه المرشحة بتكلفة 400 مليون جنيه بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع": إنه تم الانتهاء من محطة مياه ديروط المرشحة والموجودة بقرية شلش وتكلفتها 400 مليون جنيه، حيث سيتم افتتاحها من قبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط غدا.

وأضاف رئيس المدينة أن المحطة كان قد شرع الإنشاءات فيها منذ سنوات، ولكن حدث بها بعض التوقفات نتيجة الظروف السابقة والأحداث التى مرت بها البلاد نتيجة لظروف سياسية وظروف مالية.

وأوضح عبد الجابر أن هذه المحطة سيكون فيها توسعات مستقبلية كبيرة نظرا لوجود مساحات كبيرة للتوسعات وأن هذه المحطة ستخدم مركز ديروط و41 قرية بالمركز و450 ألف نسمة وهم عدد سكان المركز، وستمدها بالمياه النظيفة وسوف تقوم شركة المياه باستلامها تمهيدا لتشغيلها.