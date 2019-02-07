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الوفد الحكومى اليمنى: الحوثيون يعملون على إعادة المحادثات لنقطة الصفر

الخميس، 07 فبراير 2019 03:33 م
الوفد الحكومى اليمنى: الحوثيون يعملون على إعادة المحادثات لنقطة الصفر الحوثيون ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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كشف المنسق الإعلامى للوفد الحكومى اليمنى لمفاوضات إستوكهولم بليغ المخلافى، أن ميليشيات الحوثى تعمل على إعادة المحادثات إلى نقطة الصفر، بعد أن رفضت كل المقترحات التى تقدم بها رئيس فريق الأمم المتحدة السابق باتريك كاميرت.

وقال المخلافى ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس، إن وصول الرئيس الجديد لفريق الأمم المتحدة فى لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال مايكل لوليس جارد، أعطى دفعة جديدة للحوثيين، بعد أن تمكنوا من الضغط على الجنرال كاميرت لتقديم استقالته استجابة لطلب الأمم المتحدة.

وأضاف المنسق الإعلامى للوفد الحكومى أن ميليشيات الحوثى تحاول العودة بالمفاوضات إلى مربع الصفر، والعودة إلى التفاوض حول تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن ميليشيات الحوثى رفضت كل المقترحات التى تقدم بها الجنرال كاميرت حول مسألة إعادة الانتشار، وفتح الممرات الأمنة لعمليات الإغاثة.

وكانت مليشيات الحوثى أغلقت مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر فى العاصمة صنعاء، وذلك على خلفية قيامها بنشر فضائح وجرائم الميليشيات.

وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل أن ميليشيات الحوثى شرعت بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة، لما أثارته مؤخرا من جرائم حوثية، مشيرا إلى أن بحوزتهم وثائق وأدلة على تلك الجرائم، بما فى ذلك بيع وسرقة الأعضاء البشرية.

وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر أصدرت تقريرا تضمن إدانة مليشيات الحوثى، لاستغلالها للجرحى والمصابين فى المستشفيات الواقعة فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أكد التقرير تعمد المليشيات انتزاع أجزاء من أعضاء الجرحى وبيعها عبر شبكة خارج اليمن.

 


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