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النيابة توجه بسرعة ضبط متهمين بسرقة شاشتى عرض من شقة فى الوراق

الخميس، 07 فبراير 2019 01:17 م
النيابة توجه بسرعة ضبط متهمين بسرقة شاشتى عرض من شقة فى الوراق شاشاة عرض-أرشيفية
كتب سليم على
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وجهت نيابة الوراق، بمحكمة شمال الجيزة، بسرعة ضبط متهمين بسرقة شقة سكنية، بعدما سجلت كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية بالوراق، المتهمان وخروجهما وبحوزتهما شاشتا عرض استوليا عليهما من الشقة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن رجال المباحث بقسم شرطة الوراق قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة، وجارى تكثيف التحريات لتحديد هوية المتهمين، من خلال فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن.
 
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة التى شهدت السرقة، وتبين أن المتهمين استخدما آلة حادة فى كسر الباب، مستغلين غياب أصحاب الشقة.
 
 
 

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