النيابة تطلب تحريات اتهام 5 أشخاص بالشروع فى قتل سائق وسرقته بأبو النمرس

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول شروع 5 متهمين فى قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه فى أبو النمرس.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا يفيد إصابة سائق توك توك برش خرطوش ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص بينهم فتاتان استدرجوا المجنى عليه بحجة توصيلهم ثم حاولوا سرقته بالإكراه، إلا أنه قاومهم، مما دفعهم لإطلاق النار عليه والاستيلاء على التوك توك وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.