النفط يهبط بفعل نمو الإنتاج الأمريكى وتخفيضات أوبك وعقوبات فنزويلا تدعمه

رويترز

نزلت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسى، لكن تخفيضات الإمدادات التى تقودها أوبك والعقوبات التى فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق.

وبحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا أو 0.4% مقارنة مع السعر فى التسوية السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 25 سنتا أو 0.4% إلى 62.44 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى أول فبراير شباط إلى 447.21 مليون برميل.

فى غضون ذلك، ظل متوسط الإنتاج الأسبوعى للخام الأمريكى عند المستوى القياسى 11.9 مليون برميل يوميا الذى بلغه فى أواخر 2018.

والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم وتتفوق على أكبر موردين تقليديين، روسيا والسعودية.

لكن فى مقابل ارتفاع الإنتاج والمخزونات النفطية الأمريكية، هناك تخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تهدف إلى تقليص المعروض فى السوق ودعم الأسعار فضلا عن الأثر المتوقع للعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلى.