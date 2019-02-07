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المجلس الاقتصادى والاجتماعى يستعرض جهود الدفع بمسيرة التنمية فى الدول العربية

الخميس، 07 فبراير 2019 10:42 ص
المجلس الاقتصادى والاجتماعى يستعرض جهود الدفع بمسيرة التنمية فى الدول العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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انطلقت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدورة (103) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، على المستوى الوزارى، برئاسة سلطنة عمان، وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. 
 
وتتضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة جهود الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية.
 
ويبحث الوزراء الإعداد للملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية فى دورته الثلاثين المقرر عقدها فى الجمهورية التونسية فى شهر مارس المقبل، حيث يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس اليوم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات مهمة في هذا الشأن، ويشكل أيضا متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، والإعداد للدورة الخامسة المقرر عقدها فى الرياض فى نهاية العام الجارى، أهمية خاصة فى ضوء أهمية تعزيز التعاون العربى - الأفريقى من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابا على أوضاع التنمية فى الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية.
 
كما يناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون العربى الدولى كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربى مع كل الشركاء، إلى جانب مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركى العربى، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى، ذلك جنبا إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربى للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية المهمة فى هذا المجال.
 
 

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