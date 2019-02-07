المالية: 48 ساعة لانتهاء مهلة إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير

كتب - أحمد يعقوب

أكدت وزارة المالية، أنه باقى 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثالثة، وهى المهلة الأخيرة من القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بإعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل.

وأضافت وزارة المالية، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة 6 أشهر وكانت المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% ولمدة 3 أشهر انتهت 12 نوفمبر الماضى وبدأت المرحلة الثانية بخصم 70% وانتهت 27 ديسمبر الماضى، وبدأت المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر الماضى وتستمر حتى 9 فبراير(أى بعد غد السبت).

ويأتى ذلك فى إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا للشرائح الثلاثة المذكورة.

وقال البيان، إن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالى فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم فى رفع معدلات النمو والتشغيل، خاصة أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا على الاقتصاد القومى.

وتناشد وزارة المالية الممولين بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء والذى جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.