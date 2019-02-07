الكاميرات تكشف هوية المتهمين بسرقة شاشتى عرض من شقة فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

سجلت كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية بالوراق، واقعة سرقة شخصين لشقة سكنية، حيث رصدتهما أثناء دخول الشارع، وخروجهما وبحوزتهما شاشتا عرض استوليا عليهما من الشقة.

وفرغ رجال المباحث بقسم شرطة الوراق كاميرات المراقبة، وجارى تكثيف التحريات لتحديد هوية المتهمين، من خلال فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة التى شهدت السرقة، وتبين أن المتهمين استخدما الة حادة فى كسر الباب، مستغلين غياب أصحاب الشقة.



المتهمان أثناء دخولهما الشارع لسرقة الشقة بالوراق



المتهمان يحملان المسروقات

تلقى الرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد سرقة مجهولين لشقة سكنية وبإجراء التحريات تبين أن مجهولين سرقوا شاشتين عرض من الشقة مستغلين غياب أصحابها وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين وضبطهم، وباشرت النيابة التحقيق.