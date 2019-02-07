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القوات العراقية: اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى ديالى

الخميس، 07 فبراير 2019 07:43 م
القوات العراقية: اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى ديالى قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم /الخميس/، اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية في محافظة ديالي.

وقال الناطق الإعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - "إن مفارز من قسم شرطة بني سعد والسلام وجلولاء، ومفارز من قسم مكافحة أجرام ديالى تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، وتم إرسالهما إلى قسم الشرطة لعرضهما على القضاء".
وأضاف العطية، أن تنفيذ أوامر إلقاء القبض تأتي بهدف القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب حماية أمن المواطنين في المحافظة.


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