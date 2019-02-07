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الصحة: قدمنا الخدمة العلاجية بالمجان لأكثر من 15 ألف مواطنا فى "جزيرة الوراق"

الخميس، 07 فبراير 2019 02:53 م
الصحة: قدمنا الخدمة العلاجية بالمجان لأكثر من 15 ألف مواطنا فى "جزيرة الوراق" الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  تقديم الخدمات الطبية لت 15 ألف و 673 مواطنا من أهالى جزيرة الوراق ضمن مجموعة القوافل العلاجية المجانية، المقدمة من وزارة الصحة فى تخصصات طبية مختلفة لأهالى جزيرة الوراق بإجمالى 22  قافلة حتى اليوم.
 
وتأتى هذه القافلة حرصا من الوزارة على توفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن قافلة اليوم قامت بتقديم الخدمة الطبية ل 615 مواطنا، مشيرا إلى أن القافلة تشمل تخصصات طبية فى: القلب والباطنة والأطفال والجلدية والأسنان والعظام والجراحة والمسالك وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدى، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.
 
وأضاف مجاهد أن القافلة تتضمن موظفاً من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً تيسيرًا على الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق، والحوامدية. 
 
مشيرًا إلى أن الرائدات الريفيات قمن اليوم بتوعية السيدات المترددات على القافلة بالمعلومات الصحية السليمة إضافةً إلى تعليم السيدات أعمال التريكو والأعمال الفنية اليدوية ومساعدتهم على ترويجها، عن طريق اكتساب خبرات تساعدهم على تحمل أعبائهم المعيشية.
 
جدير بالذكر أن هذه القافلة العلاجية هي القافلة الـ 22 ضمن سلسة القوافل العلاجية التي بدأت عملها منذ يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي في جزيرة الوراق، ويتم توجيهها يوم الخميس من كل أسبوع.
 
 

 


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